Selena Gomez é a mais nova bilionária após adquirir patrimônio líquido por sua marca de beleza

Selena Gomez acaba de se tornar a mais nova bilionária. A atriz acaba de atingir a marca de mais de um bilhão de dólares em patrimônio líquido, tornando-se uma das mais jovens bilionárias self-made dos Estados Unidos.

De acordo com a revista Bloomberg, a cantora conquistou parte da riqueza pelo canto e atuações, mas a maioria da aquisição veio pela sua marca de maquiagem, Rare Beauty, criada em 2019, que é um sucesso em jovens e adolescentes. A riqueza de Selena é baseada no valor estimado da revista de sua participação na marca de beleza, além de seu interesse na plataforma de saúde mental, Wondermind, e vários outros ganhos com sua música, atuação, propriedades e dinheiro que ela ganha com parcerias que ela posta nas redes sociais, o que inclui seus 424 milhões de seguidores no Instagram.

Que ela continue fazendo muito sucesso!