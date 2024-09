Charge - 6 de setembro de 2024

O prazo para entrega do BRT-ABC (sistema de ônibus de alta velocidade, na sigla em inglês) parece cada vez mais distante para as pessoas que aguardam o encerramento das obras na região. Desde o início das intervenções, em fevereiro de 2022, o Diário já noticiou quatro mudanças no prazo para conclusão. A princípio, as obras seriam entregues em dezembro daquele ano, mas agora estão estimadas para dezembro de 2025. Segundo relatos, a demora tem prejudicado o trânsito nos centros urbanos e, consequentemente, a rotina de trabalho de moradores na rota.

As intervenções são gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e realizadas pela concessionária Next Mobilidade. O começo das operações será em 2026 – inicialmente, a capacidade ficará em torno de 173 mil passageiros por dia.