Condenado por estupro, Daniel Alves joga futebol com desconhecidos em Barcelona

Parece que Daniel Alves está vivendo normalmente na Espanha! Condenado por estupro, o ex-lateral da seleção brasileira foi visto em partidas de futebol no campo de Carmelo, perto do Parque Güell, em Barcelona. As informações são do jornal Marca.

Segundo o veículo, Daniel estaria usando um aplicativo para combinar os jogos amadores com desconhecidos. Alguns vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o ex-jogador se divertindo com uma camiseta do clube argentino Boca Juniors.

- Durante o verão [europeu], Alves foi visto por Barcelona disputando vários amistosos nas diversas instalações de grama artificial que a capital catalã possui, revelou o veículo espanhol Sport.

E não parou por aí! Uma fonte ainda informou que Daniel foi tietado:

- Alves participou de alguns desses eventos acompanhado de vários amigos. A princípio Alves passou despercebido, mas aos poucos foi gerando surpresa com sua presença. Após o jogo, o ex-jogador foi chamado para tirar diversas fotos.

Vale pontuar que o brasileiro está afastado do futebol profissional desde que teve o contrato rescindido com o Pumas, do México.