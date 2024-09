De máscara, Fabiana Justus participa de reunião familiar com Rafa Justus e Ana Paula Siebert; entenda porque a influenciadora precisa tomar esse cuidado

Fabiana Justus aproveitou um vale night na última quarta-feira, dia 4. Mesmo precisando tomar cuidados em relação a sua saúde, uma vez que ainda está passando pelo tratamento contra o câncer, a influenciadora não deixou de curtir uma reunião familiar ao lado do pai, Roberto Justus, Ana Paula Siebert, e os irmãos Rafa e Ricky, além da cunhada Fran.

Nas redes sociais, ela compartilhou um clique ao lado das meninas usando uma máscara de proteção facial. Por ter passado por um transplante de medula óssea, Fabiana ainda está recuperando sua imunidade, tendo, inclusive, que tomar todas as vacinas novamente.

Felizmente, ainda na última quarta-feira, dia 4, Fabi compartilhou que essa situação deve mudar em breve e explica:

- Os planos dos próximos dias, no próximo mês, é eu fazer mais uma vez aquele exame mielograma, que eu faço e seu Deus quiser vai estar tudo zerado como estava no último. Aí, ele vai começar a desmamar do imunossupressor, que eu tomo. É justamente o remédio que deixa minha imunidade mais baixa. Eu tinha explicado para vocês que eles abaixam a imunidade depois do transplante justamente para a medula nova não estranhar o corpo que está e não atacar partes do corpo, porque a medula, queira ou não, é um sistema de defesa do corpo. E essa medula nova entra num corpo novo e fica: opa, onde eu estou?. Então eu tomo imunossupressor para não acontecer essa briga.

Nas imagens, feitas por Fabi, ela ainda aparece de forma descontraída perto do pai e da irmã Rafa, que acaba de completar 15 anos de idade. Além disso, em um rápido vídeo pós-jantar, ela ainda surgiu de pés descalços ao lado da cunhada e da madrasta.