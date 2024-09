Bela Gil revela reação ao descobrir volta do câncer de Preta Gil

Bela Gil falou sobre a situação delicada de saúde de Preta Gil na edição da última quarta-feira, dia 4, do Saia Justa, no GNT. Emocionada, a influenciadora contou como foi descobrir que o câncer da irmã havia voltado em quatro lugares diferentes.

- Preta estava me ligando de vídeo e eu estranhei. Atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso e eu desabei, chorei. Fiquei muito desamparada e chocada e ela com aquela força dizendo: Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem, começou contando.

E continua:

- Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante, sabe? Eu sou muito apaixonada por esta mulher desde pequenininha.

Ao continuar, Bela diz que a irmã está mais forte desde que recebeu o diagnóstico de câncer pela primeira vez, em 2023.

- Ela está mais forte fisicamente, mentalmente e psicologicamente, afirma.

Preta retomou o tratamento contra o câncer em agosto de 2024. Ao realizar alguns exames, os médicos detectaram a volta da doença e deram início, novamente, às sessões de quimioterapia.