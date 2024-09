Tigre anuncia entrada gratuita diante do Remo

O São Bernardo FC recebe o Remo no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro na segunda-feira (9), e os torcedores que quiserem apoiar o clube poderão acessar o Estádio 1º de Maio de forma gratuita. Nada como um incentivo extra ao Tigre na busca pela primeira vitória na segunda fase do torneio.

A entrada gratuita é válida somente para o setor Leste, no portão 4, arquibancada onde fica localizada a torcida do Aurinegro. Para o torcedor ter direito ao benefício, basta ir ao 1º de Maio no dia do jogo e retirar seu ingresso nas catracas.

Os bilhetes para o setor visitante seguem com o preço padrão, utilizados em todos os jogos agora, de R$ 10 (inteira), e R$ 5 (meia), e serão vendidas nas bilheterias.

O apoio da torcida aurinegra será importante para retomar a confiança do time que estreou na segunda fase com derrota, no último domingo, por 3 a 1 contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

São Bernardo e Remo já se enfrentaram na primeira fase da competição e, na oportunidade, o time do Grande ABC levou a melhor, com vitória magra, por 1 a 0.

Além da expectativa de casa cheia, o Tigre confia em sua melhor campanha durante a competição. O São Bernardo finalizou a fase de classificação em quarto lugar, com 35 pontos, enquanto o adversário chegou aos 26 e conquistou a última vaga para o quadrangular. Mas, diferentemente do Tigre, os paraenses iniciaram bem no quadrangular e bateram o Botafogo-PB, por 2 a 1, na primeira rodada em Belém do Pará.