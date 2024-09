Marcos Oliveira compartilha conselho que recebeu de Fernanda Montenegro: Chorei tanto

Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família, compartilhou com o jornal Metrópoles que Fernanda Montenegro lhe deu um conselho de profissão que fez o ator se emocionar. O conselho amigo foi referente ao uso da bolsa de colostomia.

Em um encontro da veterana com o ator, Fernanda disse para o seu acessório médico não atrapalhar o trabalho de Marcos, que estava afastado dos sets de gravação:

Ela me abraçou e até tocou na minha bolsa [de colostomia] e disse: Mas isso não te impede de trabalhar e você é ótimo e está bem. Adoro ver você no Viva [canal]. Chorei tanto. São atitudes assim que me fazem ir para frente.

Ainda na entrevista, o ator compartilhou sua vivência com a bolsa de colostomia:

Noto que algumas pessoas ficam incomodadas com isso, pois não é agradável, mesmo que eu esconda a bolsa debaixo da camisa ou blusa. Isso não me impede de trabalhar, mas afasta um pouco as pessoas quando veem isso.