Globo erra feio ao marcar fim de ‘Renascer’ em dia de jogo do Brasil

A Globo nunca deveria se permitir a certos descuidos e marcar o fim de uma novela das 9 no mesmo dia de um jogo do Brasil. Este é um erro de planejamento dos mais sérios, injustificável para uma TV com esse tamanho.

Alguém, como até se fala muito por lá, não prestou atenção no serviço, não é mesmo, Dandan?

Existem princípios e situações bem elementares. Todo especialista em programação, com o calendário nas mãos, sabe promover escolhas que são as mais corretas, para assim não promover embates e coincidências’ que são sempre prejudiciais. Assim existem, ao longo do ano, datas estabelecidas, que ninguém consegue mexer, daí a necessidade de saber trabalhar com elas.

Jogo do Brasil pelas eliminatórias, sexta-feira contra o Equador às 22h, há muito tempo se sabia que ia acontecer, pois, então, como é que foram marcar o fim de Renascer no mesmo dia? Por que não uma semana antes ou uma depois, que tanta diferença ia fazer?

Em uma situação normal, como todo capítulo especial, ele poderia ser espichado e ter seus vários intervalos recheados. Só que não. A sua exibição se iniciará às 20h50, depois do Horário Político – e ainda tem isso, para terminar às 21h55. Prejuízo certo.

TV tudo