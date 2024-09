Polícia fecha frigorífico por más condições sanitárias em Sto.André

Atualizada às 10h01

A Polícia Civil fechou nesta terça-feira (3) um frigorífico que armazenava carnes em más condições sanitárias localizado na Rua Indonésia, Parque Capuava, em Santo André. Vizinhos do loca, gerido por um casal, denunciaram que havia presença de ratos e outras irregularidades, além de um forte mau cheiro e barulhos constantes durante a noite. A dupla Ricardo Felicio Capuano e Marcela Regina Paiva de Andrade foi presa e responderá por crime contra a saúde pública – equiparado ao hediondo –, fraude processual, por ter tentado esconder as provas, e também por furto qualificado de energia, já que havia “gato” no estabelecimento.

O delegado Matheus Rezende, titular do 5º DP (Distrito Policial) de Santo André, disse que recebeu várias denúncias e aponta que há muitos imóveis à venda ao redor, já que houve uma desvalorização imobiliária por conta da atividade. Segundo Rezende, a equipe da Polícia Civil tentou realizar uma fiscalização cerca de um mês atrás, mas o responsável gritou pela janela que “aqui só entra com mandado”. Ontem, o delegado retornou com um mandado de busca e constatou as denúncias apresentadas.

“Também identificamos furto de energia considerável, e parece que há irregularidades no uso de água, embora a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ainda não tenha constatado isso. Quando chegamos, eles estavam correndo para limpar o local, tentando minimizar o impacto, mas o ambiente ainda estava insalubre, com vestígios de ratos e muita sujeira”, conta o delegado.

“Quanto ao destino dos produtos, ainda não temos informações precisas, mas acreditamos que estejam abastecendo a região. Provavelmente, há uma empresa regional que recebe esses produtos”, completa.

Rezende diz que, neste caso, os comércios seriam vítimas. Moradores ao redor preferiram não se identificar ao falar com a reportagem, com medo de represálias do dono do local, que definem como “encrenqueiro”. Ao Diário, um deles afirmou que muitos dos vizinhos estão com medo, sendo que alguns optaram por se mudar do local.

“Estou tentando vender a casa, mas está difícil. As pessoas até fazem visitas, mas desistem, principalmente pelo mau cheiro e pelo barulho. Eu tenho até imagens de cachorros comendo lixo na frente. Isso é um problema sério”, conta um deles.

“O dono do frigorífico é briguento, já teve confusão com vários moradores. Ele discutiu com um cara só porque estacionou na frente, até ameaçou danificar o carro. Também não gostou quando alguém reclamou do cheiro. Sinceramente, eu só quero ir embora”, disse.

Outro morador reclamou do cheiro forte do local, já que sacos de lixo com carne e sangue eram despejados na calçada à frente do frigorífico. Além disso, o espaço estaria atraindo animais – a presença de ratos e baratas passou a ser mais frequente nos imóveis próximos.

DEFESA

O Diário procurou a desefa do casal, que aponta que todos os alvarás e autorizações do espaço estão regulares e, mesmo elogiando o trabalho policial, diz que eventuais falhas deveriam ser dissipadas por intermedio admministrativo.

A defesa aponta ainda que apenas um vizinho do espaço abriu reclamação na Semasa sobre o tema. Em relação ao desvio de energia, é citado que os donos do espaço pediram regularização a Enel por diversas vezes, e estavam aguardando o prazo estimado de 120 dias da companhia de energia elétrica para terminar o processo, iniciado em junho, após vistoria.

"Mais um empresário tendo seu direito de trabalho cerceado", diz a defesa, que estima impacto em 10 famílias com a perda do emprego de funcionários.