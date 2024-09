Palacio assina compromisso do Sebrae com empreendedorismo

Candidato a prefeito de São Caetano pelo Podemos, Fabio Palacio assinou carta-compromisso com o escritório regional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para adotar boas práticas recomendadas pela entidade para o desenvolvimento econômico da cidade, sobretudo na área do empreendedorismo.

Palacio foi recebido na entidade pelo gerente regional do Sebrae, Vinicius Nóbrega. O prefeiturável esteve acompanhado de seu candidato a vice, Mario Bohm (Novo), para dialogar sobre o Guia da Candidata e do Candidato Empreendedor, documento formulado pelo Sebrae com indicações aos postulantes nas eleições municipais deste ano a respeito de políticas para incentivar a economia.

“É um orgulho assinar esse termo de compromisso com o empreendedorismo, com a inovação na cidade. É importante debater formas de evoluir e avançar, envolvendo as nossas crianças e dando oportunidade para nossos jovens. Assim, transformar a economia de São Caetano de olho no futuro”, disse Palacio.

O Guia da Candidata e do Candidato Empreendedor traz de tópicos principais para que o empreendedorismo e o estímulo às micro e pequenas empresas estejam no foco das políticas públicas.

POTENCIAL

No diálogo com Vinicius Nóbrega, Fabio Palacio alertou que São Caetano tem potencial para entregar muito mais ao pequeno e médio empresário e aos empreendedores, apontando que o governo atual investe muito no marketing e pouco em ações efetivas para auxiliar esse setor da economia local.

“Esse trabalho do Sebrae vai ao encontro de tudo o que a gente pensa na formulação de políticas públicas para o empreendedorismo. Será um parceiro importante para costurarmos um futuro cada vez melhor para São Caetano”, afirmou Mario Bohm.

Nóbrega elogiou a postura de Palacio em acolher as ideias da entidade. “O Sebrae desenvolveu essa cartilha para inspirar gestores a colocar o empreendedorismo e a pequena empresa no centro da política pública do desenvolvimento. Parabéns, Fabio, por essa postura.”