Em iate de R$ 1 bilhão, Gusttavo Lima celebra aniversário de 35 anos

Comemorando seu aniversário de 35 anos nesta terça-feira, 3, Gustttavo Lima surpreendeu os fãs ao festejar a data em um iate de luxo. O cantor está em Mykonos, na Grécia, ao lado de sua mulher, Andressa Suita.

Os dois publicaram registros da viagem em suas redes sociais. A embarcação em que o casal celebra a vida do sertanejo é o iate de luxo Project X, que tem diárias a partir de US$ 200 mil - R$ 1,2 milhão na cotação atual. O veículo pode ser comprado a partir de US$ 160 milhões, o equivalente a quase R$ 1 bilhão.

O iate tem 88 metros de comprimento, decks em cascata, um deck aberto de popa com a piscina, piscina com paredes de vidro, jacuzzi privada, piscina de spa, elevador de vidro, sete cabines de hóspedes, suíte vip, bar, banho turco e sauna.

Além de aproveitarem a hospedagem na embarcação, Gustavo Lima e Andressa Suita também andaram de jet ski.