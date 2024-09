Queremos retomar a perspectiva de a Prefeitura dar alimentação saudável nas creches, diz Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, disse nesta terça-feira, 3, que pretende retomar a prática de fornecer os alimentos para as creches de forma direta. Segundo ele, durante a gestão de Ricardo Nunes (MDB), a administração passou a pagar um valor em dinheiro para as entidades responsáveis, para que elas comprassem o alimento, o que diminuiu a qualidade da alimentação, conforme afirmou.

O objetivo do candidato psolista é retomar o fornecimento direto. Além disso, ele pretende estabelecer uma parceria com redes de agricultura familiar para apoiar pequenos agricultores por meio de compras públicas, com o intuito de promover a alimentação saudável nas creches.

Guilherme Boulos deu as declarações durante sabatina da Rádio Eldorado.