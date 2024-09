Com Alex Manente, João Viana inaugura comitê em São Bernardo

O cientista político e candidato a vereador de São Bernardo, João Viana (Cidadania), inaugurou, na tarde de sábado (31), seu comitê central de campanha, na Avenida Senador Vergueiro, no Centro. A atividade contou com a presença do candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), da psicóloga Mariana Manente, esposa de Alex, e de Beth Manente, mãe do candidato a prefeito. O evento também serviu como comemoração do aniversário de 24 anos de Viana, celebrado no último dia 26.

No espaço político, que estava lotado, Alex fez questão de reforçar o crescimento político de João Viana e de sua presença junto ao eleitorado jovem. “O João é uma pessoa que gosto muito, com quem tenho aprendido demais. Ele tem me ajudado a entender um pouco mais a visão do jovem de nossa cidade”, disse o candidato a prefeito. “Vamos fazer ações importantes na saúde, como a abertura do Hospital de Urgência, e na segurança vamos implementar a muralha digital. E o João vai me ajudar bastante na Câmara.”

João Viana disse, também ao lado da família, reiterou a motivação para o novo desafio de representar o eleitorado jovem. “Ele (Alex) é um verdadeiro líder, porque incentiva o surgimento de novas lideranças. (...) Minha candidatura surgiu a partir de uma vontade de transformar minha indignação em ação política na prática”, afirmou Viana, que atuou, nos últimos quatro anos, na assessoria de comunicação do deputado federal.

Com forte presença nas redes sociais e defensor de pautas ligadas ao desenvolvimento sustentável, tecnologia, mobilidade, segurança e opções de lazer, João Viana obteve 1.682 votos em 2020, quando foi candidato a vereador pela primeira vez, conquistando a primeira suplência do partido na Câmara são-bernardense.