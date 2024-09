Marcos Pigossi se casa com cineasta em cerimônia intimista na Itália

Marcos Pigossi oficializou a união com Marco Calvani no último domingo, dia 1, em uma cerimônia intimista em Toscana, na Itália. Em vídeo, compartilhado pelo colunista Leo Dias, é possível ver o casal caminhando junto até o altar, em ternos parecidos, e descalços.

Em entrevista para à CNN, Marcos contou como foi pedido em casamento pelo cineasta nas gravações do filme High Tide.

- Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história. Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho, contou ele.