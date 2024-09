Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus tira dúvidas dos seguidores sobre presença em aniversário de Rafa Justus

Fabiana Justus apareceu de surpresa no aniversário de 15 anos de Rafa Justus, que rolou na última sexta-feira, dia 30. Inicialmente, a influenciadora não iria à festa devido ao tratamento contra o câncer, visto que, por estar com a imunidade baixa, não poderia ter contato com muitas pessoas.

Para marcar presença na festa tão aguardada de Rafinha, Fabi usou máscara facial o tempo todo. Em suas redes sociais, no último domingo, dia 1, ela tirou algumas dúvidas dos seguidores sobre a logística. Questionada, por exemplo, se comeu durante a festa, ela respondeu:

Eu quase não comi nada, para não ter que tirar a máscara. Minha tia pegou uma carne com risoto para mim e eu comi do lado de fora, ao ar livre, e só.

Alguns seguidores também questionaram Fabi sobre seu marido e as filhas, que não estavam usando máscara. Com isso, ela explicou que apenas ela precisa tomar esse cuidado e que tenta prezar para que sua família leve uma vida normal, dentro do possível:

Eu não posso isolar a minha família toda. Minhas filhas precisam ter a vida normal, é claro que riscos existem, mas eu tento tomar cuidado na medida do possível, explicou ela.