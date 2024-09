Homem morre após tentativa de roubo em joalheria no shopping Metrópole, em São Bernardo

Na madrugada deste domingo (1º), um homem, ainda não identificado, morreu após tentar furtar uma joalheria em um shopping no centro de São Bernardo do Campo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de alarme no interior da loja. Ao chegarem ao local, os PMs localizaram o suspeito escondido no forro da joalheria. O homem, ao perceber a presença dos agentes, efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe, o que resultou em uma intervenção.

O criminoso foi baleado e encaminhado ao Hospital de Urgência, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As armas utilizadas na ação foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo como morte decorrente de intervenção policial, tentativa de furto a estabelecimento comercial e localização/apreensão de objeto.