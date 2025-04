Operação contra desordem termina com 15 veículos e um comércio autuados em Santo André

Na noite deste sábado (12), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, em parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realizou mais uma edição da Operação Sono Tranquilo. A ação teve como foco coibir desordens urbanas e fiscalizar estabelecimentos comerciais que descumprem normas de ordem pública.

As equipes atuaram em pontos estratégicos, com fiscalizações concentradas na Rua Cassiapoque e na Avenida Ayrton Senna. Ao todo, 15 autuações de trânsito foram emitidas durante a operação. Além disso, um estabelecimento localizado na Rua Cassiapoque foi autuado por irregularidades constatadas no local. A natureza das infrações não foi detalhada pelas autoridades.

A GCM reforça que a população pode colaborar com as operações por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 153 ou (11) 4428-1700. O sigilo é garantido.

