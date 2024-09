Silvia Abravanel emociona com carta aberta ao pai, Silvio Santos

Emocionante! Silvia Abravanel prestou uma linda homenagem ao seu pai, o apresentador Silvio Santos, que morreu dia 17 de agosto em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza.

Através de suas redes sociais, a apresentadora postou um vídeo com diversos momentos ao lado do comunicador, desde a infância, e abriu o coração. Emocionada, Silvia falou que sempre irá agradecer ao pai pela mulher que se tornou.

- Pai, meu paizinho, todos os dias da minha vida eu te agradeci, te agradeço e te agradecerei muito pela construção da mulher que eu sou: forte, guerreira, batalhadora, destemida... Do ser humano que você me ensinou a ser: grato, zeloso com meu próximo, igualitário, pois ninguém é melhor que ninguém. A valorização da vida, mesmo com pedras em meu caminho, é fazer delas a minha escada. A melhor mãe que eu poderia ser para Luana e Amanda, suas netas, que você nunca deixou de perguntar como estavam, se preocupar.

Silvia também não esqueceu das broncas que recebeu, e até por elas se mostrou grata:

- Meu melhor amigo depois de Deus, e assim sempre será. A filha grata por cada bronca que eu recebia como lições e ensinamentos para minha evolução, meu crescimento. A profissional que valoriza cada segundo de tudo que você me deu, as inúmeras oportunidades para aprender e amar televisão como você amava. Meu mestre!

E encerrou:

- Deus fez a vontade do coração d'Ele e não do meu coração e te recolheu. Choro, sim, mas de gratidão por ter tido o melhor pai que a vida poderia me dar! E me mostrou ser herói da batalha da vida! Descansa, guerreiro! Obrigada por tudo que me permitiu, estar principalmente na sua missão aqui na terra! Eternamente te amo muito. Sua filha Silvia, ou melhor, Silvinha, como sempre me chamou.