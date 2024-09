Unna X, Dona do Palco em Estrela da Casa, indica Nick direto para berlinda

Neste sábado, dia 31, os participantes de Estrela da Casa definiram quem será o Dono do Palco através de uma prova que precisou de mais sorte do que qualquer outra coisa, isso porque eles jogaram um tipo de Jogo da Vida.

A prova foi patrocinada pelo Mercado Pago, por esse motivo, o dinheiro que foi conquistado ao longo do jogo foi somado ao prêmio que eles levarão após saírem do reality. Ai sim, hein?! Os jogadores precisavam girar uma roleta para saber quantas casas podiam andar no tabuleiro e deixavam seus peões na casa correspondendo.

Quem chegou na última casa primeiro foi Unna X e, dessa forma, se tornou a Dona do Palco, depois de passar por fortes emoções dentro do programa. A cantora teve a chance de escolher um dos companheiros para colocar direto para a disputa que acontece durante as terça-feiras.

Unna escolheu Nick para ir direto para a berlinda e justificou que não tem nenhum grande problema com o cantor, mas algumas coisas que aconteceram ao longo da semana a deixaram um pouco pé atrás com o participante.