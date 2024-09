São Paulo visita Fluminense no Maracanã em caça aos líderes

Após a derrota por 1 a 0, em casa, na Copa do Brasil, contra o Atlético–MG, o São Paulo volta as atenções para o Brasileiro, no qual segue na perseguição ao G-4. E hoje, a partir das 18h30, vai ao Maracanã, para duelo de tricolores contra o Fluminense.

Na elite nacional, o São paulo chega em bom momento. São três vitórias nos últimos cinco jogos, o que colocou a equipe na quinta colocação, com 41 pontos. Caso saia vitorioso do duelo, o Tricolor paulista pode entrar na zona dos quatro primeiros, a depender de uma derrota do Flamengo.

Suspensos na última rodada, Rodrigo Nestor e Luciano retornam ao São Paulo nesta rodada.