Estacionamento rotativo volta amanhã a operar em São Caetano

A partir desta segunda-feira (2), São Caetano retoma o sistema de estacionamento rotativo, por meio da empresa Pare Azul, do Consórcio Tijucussu, que venceu licitação para operar por dez anos na cidade – ou seja, até julho de 2034.

Para parar nas ruas sinalizadas para estacionamento rotativo, será necessário pagar R$ 2 (uma hora) ou R$ 4 (duas horas). Os horários de operação são de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Nos demais horários, o estacionamento é livre.

A principal forma de adquiri e usar créditos será pelo aplicativo da Pare Azul, que pode ser encontrado na Play Store (para dispositivos android) e na Apple Store (iOS), podendo pagar no débito, crédito ou pix.

Também será possível comprar o período de estacionamento com os monitores que estarão na ruas, pelo parquímetro (totens de atendimento), em lojas e comércios credenciados ou pelo site oficial do Pare Azul (www.pareazul.com.br).

Além disso, haverá uma Central de Atendimento localizada na Rua Espírito Santo, 574. O contato pode ser feito também pelo telefone (11) 4228-4039.

APLICATIVO

Para utilizar o Pare Azul pelo celular, o primeiro passo é baixar o aplicativo específico. Após a instalação, é preciso fazer um cadastro, inserindo número de telefone e preenchendo os dados necessários. Em seguida, insira a placa e o tipo de veículo para concluir.

Quando o usuário precisar estacionar, deverá selecione o carro desejado na lista de veículos cadastrados no aplicativo e clicar em “Estacionar”. Caso a pessoa não tenha créditos para utilizar o serviço, é necessário clicar então no botão “Comprar” e escolher a forma de pagamento. Depois, é só selecionar a duração desejada para o estacionamento e deslizar para ativar.

FERRAMENTA

O secretário de Mobilidade Urbana do município, Diego Santos Vido Faria, destacou a importância do retorno do estacionamento rotativo. “É uma ferramenta essencial para a gestão eficiente do espaço urbano em São Caetano. Ao otimizar o uso das vagas disponíveis, podemos promover um trânsito mais fluido e sustentável, o que é fundamental para o desenvolvimento ordenado da nossa cidade”, ressaltou.

IMPASSE

Um impasse sobre o estacionamento rotativo no município chegou ao fim com a assinatura de contrato com o Consórcio Tijucussu. Após imbróglio judicial que se arrastou nos tribunais, a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) homologou em julho o vencedor do certame.

A batalha na Justiça envolveu, por exemplo, a tentativa de derrubar o grupo vencedor, já que sócios das empresas têm estreitas ligações com o Palácio da Cerâmica.

Durante os dez anos do prazo contratual, a Prefeitura deverá receber, a título de outorga, total estimado de R$ 94.711.680,00.