Discurso, valsa e show... Confira tudo que rolou no aniversário de 15 anos de idade de Rafa Justus

Foi tudo lindo! Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 30, o badalado aniversário de 15 anos de idade de Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. A celebração aconteceu em um luxuoso hotel na região do Morumbi, em São Paulo.

A debutante reuniu 400 convidados em um aniversário dos sonhos, que contou com show surpresa, a famosa valsa, discursos emocionantes e uma lindíssima decoração cheia de flores. Para a festa, Rafinha usou dois looks, um para recepcionar os convidados e o outro para arrasar na pista de dança. Foi uma festa digna de sonho!

Após a tradicional valsa com o pai, Rafa Justus subiu ao palco acompanhada da mãe e do pai e fez um discurso. Emocionada e grata com o momento, ela agradeceu aos dois que fazem tudo por ela: - Eu quero começar agradecendo todos que estão presentes nesse momento tão especial, cada um tem uma importância gigante para mim. Quero agradecer muito aos meus pais que fazem tudo por mim e fizeram esse sonho virar realidade. Eu devo minha vida a vocês, sem vocês eu não seria nada. Muito obrigada por me aplaudirem e me guiarem em cada passo da minha vida. Eu amo muito vocês. Obrigada a minha família inteira por me apoiarem e o Cesar (Tralli) por ser meu pai do coração. Rafinha também se declarou à irmã Fabiana Justus, que apareceu de surpresa na festa: - Eu te amo pela vida inteira, saiba que sempre estaremos juntas. Te amamos.

Após o discurso de Rafa Justus foi a vez de Ticiane se pronunciar: - Rafa você me ensinou a parte mais linda que é ser mãe, com você eu recebi esse presente que é a melhor coisa da vida. Você chegou nesse mundo esbanjando amor e se mostrou uma menina forte, guerreira, amorosa, sensível, lindíssima e extremamente inteligente. Já passamos por muitos desafios juntas, momentos de extrema alegria e outras nem tanto. Quando eu estive frágil você sempre segurou a minha mão. Só de olhar para você, com essa sua força, eu me sinto forte para enfrentar qualquer coisa. Você me faz ser uma pessoa melhor a cada dia, por você eu quebro barreiras. Eu sou a mãe mais feliz do mundo por ter você em minha vida, disse emocionada.

Por último foi a vez de Roberto Justus falar sobre a filha. - Nós temos uma família muito unida, muito próxima. A sua mãe, sua super mãe, eu agradeço por ter colocado você ao mundo, segundo por ter passado tudo que passamos juntos. A rafa venceu, ela é forte, corajosa, ela é uma menina mulher preparada para o que vem pela frente. Ela é doce, todo mundo adora, inteligente, esperta, graças a Deus não trouxe um príncipe hoje aqui, eu ainda sou um pouco ciumento a moda antiga, brincou.

O momento mais agitado começou com Rafa mostrando seu talento como DJ! A aniversariante subiu ao palco novamente e agitou os seus convidados. E teve show dele! Pedro Sampaio foi o responsável por levar muito funk à festa. O cantor agitou a todos com os seus maiores hits e dançou muito ao lado de Rafa e Ticiane Pinheiro, além claro, das 15 amigas da debutante.E não foi apenas Pedro Sampaio que agitou a festa! Kevinho também esteve presente e fez a alegria dos convidados.