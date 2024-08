Luciano Ducci responde às perguntas mais feitas sobre ele em Curitiba

A posição ideológica e as pessoas que apoiam o deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR) estão entre as principais perguntas feitas pelos moradores de Curitiba sobre o candidato a prefeito da capital paranaense no Google. Os curitibanos querem saber, por exemplo, se o parlamentar é de esquerda ou direita e se tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ducci participa do quadro Joga no Google - Especial Eleições, feito pelo Estadão em parceria com o Google. Nesta semana, a reportagem entrevistou os principais candidatos à prefeitura de Curitiba sobre as dúvidas dos moradores da cidade.

Além de Ducci, o Joga no Google - Especial Eleições também conversou com o vice-prefeito do município, Eduardo Pimentel (PSD), em entrevista publicada na sexta-feira, 30, e o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), que terá as respostas divulgadas neste domingo, 1º.

Veja as perguntas feitas a Luciano Ducci e as respostas do candidato.

É de esquerda ou direita?

Luciano Ducci é um técnico da prefeitura que começou a sua carreira em posto de saúde e sempre trabalhou bastante na área social, principalmente na área de saúde.

Luciano Ducci é Bolsonaro?

Não.

Quem é Luciano Ducci?

Luciano Ducci é um médico. É avô, pai de dois filhos médicos também, casado já há mais de 40 anos. Uma pessoa que está na vida pública já há algum tempo, que começou lá como servidor público de carreira da prefeitura em posto de saúde e hoje eu estou no terceiro mandato de deputado federal.

É de qual partido?

Luciano Ducci é do PSB. Disputei já sete eleições. Vou para a oitava eleição sempre no mesmo partido, o PSB.

Quem é o vice de Luciano Ducci?

Vai ser o Goura. Deputado estadual Goura, do PDT.

Uma curiosidade...

Acho que o principal é que eu sou filho de imigrantes italianos. Sou o primeiro que nasceu no Brasil, que se criou no mercado municipal, passou a infância e a adolescência no mercado municipal e, numa luta da família, fez vestibular para medicina, foi aprovado e acabou virando médico.