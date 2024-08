Ministros dividem palanque com Bete em lançamento de campanha

Bete Siraque (PT), ex-vereadora e candidata à Prefeitura de Santo André, recebeu nesta sexta na Casa de Portugal do Grande ABC apoio de ministros, deputados e lideranças sindicais. No palanque, após atraso de mais de três horas, Luiz Marinho (Trabalho), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) nacionalizaram o debate e convocaram a militância para “luta de classes” com a missão de “resgatar” a cidade.

Bete destacou a importância de contar com parte do primeiro escalão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha. “Ninguém constrói nada sozinho. Temos o sonho de retomar nossa Santo André com dois educadores para cuidar da cidade e colocá-la nos trilhos certos”, discursou a prefeiturável, lembrando do parceiro de chapa, o professor Bruno Daniel (Psol).

O candidato a vice discorreu sobre a insatisfação da população com o sistema político, o que fez a esquerda perder protagonismo e abrir espaço para outras linhas ideológicas chegarem ao poder. “De 2011 a 2013 tivemos movimentos que revelaram a insatisfação das pessoas. Nós, da esquerda, não demos boas respostas de lá para cá e isso abriu espaço para a direita neste País”, disse Bruno Daniel.

Apesar de a esquerda ter passado nos últimos anos por crises institucionais e eleitorais, Marinho frisou investimentos federais aportados em Santo André e outras cidades do Grande ABC para projetar o resultado das urnas, em 6 de outubro, e, se necessário, no dia 27 do mesmo mês. “Não estamos disputando (as eleições) para marcar presença. Estamos disputando para ganhar.”

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), conclamou a militância para sempre atrelar o nome de Bete, Bruno e Lula aos próprios nomes na hora de pedir votos. “Somos companheiros. Eu sou eles, vocês são eles.” Desta forma, o parlamentar acredita ser possível a vitória.