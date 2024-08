Após 20 anos, Vitor Belfort relembra desaparecimento de irmã: Saudade

Momento de lembranças... Nesta sexta-feira, dia 30, é considerado o Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas, e para falar sobre a causa especial, Joana Prado e Vitor Belfort fizeram um vídeo. Nas imagens, o casal relembrou o caso do desaparecimento de Priscila Belfort, irmã do ex-lutador.

Na legenda, Joana e Vitor reforçaram que é preciso apoio para que essa dor de ter um ente querido desaparecido não aconteça com mais pessoas:

Dia Internacional de Pessoas Desaparecidas! Já fazem 20 anos que não temos mais a Pri conosco e não queremos que esse fenômeno de pessoas desaparecidas continue se repetindo. Hoje, no dia Internacional de pessoas desaparecidas, contamos com o seu apoio para lutarmos juntos contra essa mazela que assola não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo com todos!!Essa luta não é só nossa, mas sua também!

A jovem Priscila, irmã de Belfort, desapareceu em 9 de janeiro de 2004, na cidade do Rio de Janeiro. Na época o caso se tornou assunto em território nacional e até o momento não teve desfecho.