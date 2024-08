Lula lamenta mortes por desabamento de telhado de santuário no Recife: 'Tragédia'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de duas pessoas e a situação das dezenas de feridos pelo desabamento do telhado do Santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, nesta sexta-feira, 30. O chefe do Executivo federal classificou o episódio como uma tragédia.

"Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia", escreveu o petista no X, antigo Twitter, nesta tarde. "Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento."

De acordo com a prefeitura, o acidente deixou ao menos dois mortos e 22 feridos, que foram levados a hospitais da cidade. Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estão no local para prestar assistência.