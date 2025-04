Quina 6698 vai pagar R$ 1,4 milhão; confira números

O apostador que apostou no concurso 6698 da Quina pode faturar no sorteio desta sexta-feira um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números estimados para a Quina nesta sexta-feira são:

07, 13, 18, 22, 32

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio desta quinta-feira, nenhum apostador levou o dinheiro da loteria, mas quarenta e nove apostas foram premiadas com R$ 5.520,43. na faixa dos três acertos, 2.549 apostas ganharam R$ 101,06 cada.