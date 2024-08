Larissa Manoela revela detalhes da decisão do casamento com André Luiz

Larissa Manoela chocou a internet ao publicar que se casou com André Luiz em dezembro de 2023. A cerimônia intimista deixou todos derretidos pelo amor entre os dois e agora, em entrevista ao podcast PodDelas, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 29, ela contou mais detalhes do casamento.

De acordo com a atriz, a cerimônia aconteceu na casa dela e durante as gravações da série De Volta aos 15, da Netflix:

- Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de De Volta aos 15. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando.

Ela contou que a celebração aconteceu em um dia de folga das filmagens, e que a decisão de subirem ao altar foi tomada somente dois meses antes do casamento!

- Era um domingo, 17 de dezembro. Falei: É isso, pronto. A gente resolveu muito rápido, porque noivamos no dia 17 de dezembro do ano interior e aí queríamos fazer uma celebração de um ano de noivado. Mas aí eu disse para o André: Vamos casar agora, daqui a dois meses. Era outubro e tivemos que correr. Tudo na miúda, porque era tudo um grande segredo que depois foi revelado. Queríamos fazer uma coisa íntima.

Larissa disse que não teve convidados e revelou que sua amiga de longa data, Maísa Silva, ficou indignada que não foi avisada:

- Ali no nosso tempo, no nosso lugar de aconchego, de intimidade [...] Depois eu voltei para o set e era só isso, a Maísa estava assim: Como você casou e não me avisou?. Respondi: Eu não avisei ninguém, me perdoa. Eu só resolvi junto com o André e a gente foi ser feliz.