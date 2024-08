Adriana Sant'anna pede orações pela vida do marido, Rodrigo: Orem muito

Adriana Sant'Anna usou as suas redes sociais novamente para falar sobre o seu marido, Rodrigão, que segue internado em um hospital dos EUA após sofrer um sangramento abdominal.

Através dos stories, a empresária e influenciadora pediu para que os seus seguidores não parem com as orações pela vida do pai dos seus dois filhos.

Por favor, peço que todos você orem muito pela vida do meu amor. Orem em casa, nas igrejas, nos grupos de oração, levantem um clamor grandioso, por favor. Vamos atingir os céus e jesus continuará nos fortalecendo dia após dia. Nós precisamos de oração. Declare cura, vida, milagres na vida de Rodrigo. Estou pedindo, por favor. Não cessem as orações, escreveu.

Vale pontuar que Adriana postou na última quinta-feira, dia 29, um vídeo ao lado do marido. Na gravação o casal apareceu louvando a Deus.