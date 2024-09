Festa da Padroeira. Procissão dos Carroceiros. O Caminhante. Uma novena. Nosso mais antigo encontro.

SÃO BERNARDO

Eu sempre me recordo da data do aniversário da cidade – 20 de agosto. Lembro-me de que, quando estudava no Externato Rio Branco, entre 1986 e 1989, não havia aula nesse dia, por ser feriado na cidade.

Gustavo Carvalho - Jundiaí, SP

O CAMINHANTE

O jornal mensal da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, editado pela Pascom (Pastoral da Comunicação), chega ao ano 27, nº 242.

Hoje esta página Memória completa 36 anos de publicação, sem parar. Amanhã, no cabeçalho, aparecerá o número 37.

Trinta e sete anos de encontro com você, prezado leitor. Agradecemos ao Diário pelo apoio e incentivo, aos colegas de Redação e aos parceiros leitores que nos ajudam a escrever esta história todos os dias.

E nestes 36 para 37 anos sempre falamos da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, com a Procissão dos Carroceiros. Uma festa que se perde no tempo e que esbarra nos primórdios caminhos que cruzaram colinas, planícies, rios e riachos hoje absorvidos pelo urbano das Setecidades.

A PADROEIRA

Vivemos a II Semana São Bernardo 2024 e acolhemos os informes que vêm da Basílica da Boa Viagem, e do seu jornal, “O Caminhante”. Uma novena tem sido realizada e, neste domingo, a imagem da santinha padroeira estará seguindo para a Matriz Nossa Senhora Assunção.

Irá em carreata. Permanecerá uma semana no bairro Assunção. E retornará domingo que vem em mais uma Procissão dos Carroceiros.

A tradição bem são-bernardense se repetirá, com rezas na basílica e no Assunção durante toda a semana que começa hoje.

A SAÍDA

Domingo, 1º de setembro de 2024. Às 8h30, na basílica, missa presidida por dom Carlos Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, região Brasilândia. Após, translado da imagem histórica para a Paróquia do bairro Assunção.

NOVENA

Hoje, às 19h, na basílica, presença do padre Rosalino Benitez Caona, da Ciudad del Este, Paraguai.

MUSICA SACRA

Após a missa, concerto: “Festival Mass, de John Leavitt”, com o Coral Diocesano de Santo André e participação do Coral Municipal de Ribeirão Piores, sob a regência do maestro Diego Muniz e ao piano, Denis Ito.

HÁ 30 ANOS. Em 3 de setembro de 1994 a coluna Memória focalizava a Procissão dos Carroceiros daquele ano, com a história de José Luiz Vieira, mais conhecido como “José Fabricio”: vejam a carruagem que ele construiu e desfilou pela Rua Marechal Deodoro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 1º de setembro de 1994 – Edição 8794

POLÍTICA – Debate Gazeta/Diário reúne oito candidatos ao governo do Estado. Transmissão ao vivo hoje (1-9-1994) pela TV Gazeta, com mediação de Alexandre Machado e participação de Alexandre Polesi, diretor de Redação do Diário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Mogi das Cruzes, um dos dez mais antigos municípios do Estado, criado em 1611 e que faz divisa com o Grande ABC: de um lado, Taquaruçu, em Mogi das Cruzes; espigão abaixo, Paranapiacaba, em Santo André.

Pelo Brasil: Aliança (PE), Cana Verde, Ewbank da Câmara, Ipiaçu, Passa Quatro e Serra do Salitre (MG), Igaporã e Itiruçu (BA), Jardim do Seridó (RN), Salto do Céu (MT) e Tomé-Açu (PA).

HOJE

Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação

Dia do Profissional de Educação Física

Dia da Bailarina

Dia do Caixeiro Viajante

Início da Semana da Pátria.

Santo Egídio

1º de setembro

Abade do século VI. Originário da Grécia. Se tornou popular na região de Provença e na Escócia.

Estampa: Franciscanos (divulgação)