Feirão de emprego em São Bernardo acontece nesta sexta, com 1.500 vagas

Em celebração aos 471 anos de São Bernardo, um Feirão de Empregos de Aniversário promovido por 25 empresas participantes deve gerar 1.500 postos de trabalho nesta sexta-feira (30). O evento para recrutar candidatos acontece a partir das 8h no Estúdio e Pavilhões de São Bernardo (conhecido ainda popularmente como Pavilhão Vera Cruz, da Avenida Lucas Nogueira Garcez).

As oportunidades estão organizadas por níveis de escolaridade e vão de jovem aprendiz a funções que requerem diplomação no nível superior.

Já entre as grandes empresas confirmadas em busca de funcionários estão Coca-Cola, Havan, Patriani, Eletra, Coop, Rede D’Or, Complexo ABC, Fundação do ABC, Drogasil, Tegma, Global, Indústria de Móveis Bartira, Casas Bahia, Zurich, Mart Group, Ciee, Siscom, Itemm, Expert Consultoria, Starseg, Teleperformance, Skitel, Nube, Avance e ABC Aprendiz.

Para participar, é desejável estar munido de currículo profissional e documentos.

PALESTRAS CONFIRMADAS

O calendário no pavilhão se completa ainda com debates abertos ao público. Às 9h30, a Grob promove a palestra ''''Carreiras e trabalhe conosco''''. Às 10h, e a vez do Siscom com ''''A arte de se comunicar com confiança''''.

Destaca-se a participação do Sebrae na data, com o ''''Empreendedorismo como oportunidade de carreira'''' e do Senac com ''''Habilidade de comunicação em uma entrevista de emprego''''.

A programação de bate-papo se encerra às 14h, com a Built Code debatendo a Inteligência Artificial.