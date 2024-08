Marcos Pontes diz que briga sozinho por S.Paulo no Senado

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL) afirmou nesta quinta-feira, durante agenda em Santo André, que a bancada paulista no Senado é desunida para defender os interesses do Estado de São Paulo. Ao Diário, o liberal disse que vê com bons olhos a candidatura de políticos de direita para a Casa nas eleições de 2026, quando serão renovados dois terços das cadeiras, já que, hoje em dia, ele precisa “brigar sozinho”.

Conforme o Diário mostrou na semana passada, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) reforçou o desejo de disputar o Senado em 2026 e declarou que São Paulo é sub-representado na Casa. Citou a falta de participação dos senadores paulistas na aprovação da Reforma Tributária – que, segundo seu entendimento, prejudicou o Estado. “Nós pagamos a conta do Brasil inteiro”, disse.

O senador Marcos Pontes disse ainda que “está torcendo muito” para ter Salles e Eduardo Bolsonaro (PL), atualmente deputado federal, com ele no Senado por São Paulo. “Muitas vezes você tem de brigar sozinho pelas causas do Estado. A gente precisa ter senadores que realmente acreditem e trabalhem por São Paulo de forma unida”, afirmou.

“Para não falar muito, dê uma olhada na votação da Reforma Tributária”, sugeriu. Na votação da reforma, que ocorreu em novembro de 2023, os senadores Alexandre Giordano (MDB) e Mara Gabrilli (PSD) foram favoráveis à proposta, enquanto Marcos Pontes votou contra.

AGENDA NA REGIÃO

O senador esteve em agenda de campanha ao lado de Luiz Zacarias, candidato do PL ao Paço andreense, no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro da cidade. Durante a caminhada, apoiadores do liberal e do prefeiturável governista Gilvan Junior (PSDB) se encontraram e travaram uma ‘batalha de bandeiras’ e de gritos de guerra - em maior número, o grupo do tucano levou a melhor.

Ainda à tarde, o senador declarou apoio à candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Paço de São Bernardo (veja reportagem abaixo). À noite, Marcos Pontes participou de atividade de campanha do vereador e prefeiturável do PL ao Executivo de Mauá, Sargento Simões, no Centro da cidade. Nesta sexta-feira, Marcos Pontes participará de agendas de campanha em outras cidades da Grande São Paulo.

“A cidade é onde a gente mora, as pessoas moram. Tem de dar valor às cidades, aos prefeitos e vereadores. Eles são a primeira linha de defesa que a gente tem contra tanta coisa errada que acontece no País”, afirmou.