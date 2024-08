Brasil fatura três pódios em primeiro dia de disputas

O Brasil terminou o primeiro dia de disputas dos Jogos Paralímpicos de Paris com três medalhas, conquistadas na natação. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi quem trouxe o ouro para o País, nos 100m costas da classe S2 (atletas com problemas de coordenação), com tempo de 1min53s67.

A prata ficou com Phelipe Rodrigues, nos 50m livres da classe S10, e o bronze veio com Gabriel Bandeira, na classe S14, nos 100m borboleta. Ambos os atletas disputam categorias para nadadores com deficiência intelectual. Com 34 anos, Phelipe Rodrigues subiu no pódio de uma Paralimpíada pela quarta edição seguida.

Apesar de ainda não ser contabilizada no quadro oficial, o Brasil também já tem outra medalha garantida, no tênis de mesa, com Cátia e Joyce Oliveira. A dupla venceu por 3 sets a 0 o time do Egito, formado por Fawzia Elshamy e Ola Soliman, e avançou às semifinais.

Por não contar com disputa de terceiro lugar na modalidade, as brasileiras já contam, no mínimo, com a medalha de bronze. Buscando o ouro, a dupla brasileira terá pela frente as sul-coreanas Su Yeon Seo e Jiyu Yoon, às 7h desta sexta-feira.