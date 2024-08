Lana Del Rey está namorando? Saiba quem é o suposto affair da cantora

Novo romance no ar? Parece que Lana Del Rey está conhecendo melhor Jeremy Dufrene, para saber melhor quem é o mais novo dono do coração da cantora confira tudo o que já se sabe sobre ele.

Jeremy trabalha em uma empresa na Louisiana, nos Estados Unidos, chamada Arthur's Air Boat Tours. De acordo com o site Daily Mail, ele é um guia turístico de observação de jacarés. Passeio que Lana parece ter feito de acordo com registros do perfil de Dufrene.

As imagens com a cantora são de aproximadamente cinco anos atrás. Mas os flagras públicos começaram a acontecer mais recentemente. Nas imagens ele acompanhou Del Rey nos bastidores de um show e os dois foram vistos comendo em Londres, na Inglaterra.

O passeio feito por Lana aconteceu em marco de 2019, quando ela estava na cidade para um show. Depois disso, segundo o site, eles voltaram a se encontrar em maio de 2024, quando ela foi com as amigas em mais uma excursão com as amigas.

A cantora não é a única famosa que já passou pelo barco de Jeremy, além dela já fizeram passeios com ele: Kate Hudson, Emma Roberts e Glen Powell. O homem de 56 anos de idade, tem três filhos.