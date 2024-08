Prêmio Sebrae Mulher de Negócios tem inscrições até sábado

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios se sencerram neste sábado, dia 31 de agosto. A iniciativa é voltada a mulheres que se encaixem nas categorias 'Pequeno Negócio', 'MEI (Microempreendedora Individual)', 'Produtora Rural', 'Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica)' e 'Negócios Internacionais'.

Para Juliana Gobbi, gestora do Programa Sebrae Delas no Grande ABC, essa iniciativa é importante para fortalecer o papel das mulheres no mundo dos negócios. “Ao contar suas histórias de sucesso e ter o reconhecimento, acabam inspirando e encorajando outras mulheres, a também empreender. Além disso, esse reconhecimento também ajuda a dar visibilidade ao seu negócio”, avalia.

Desde 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do País. A iniciativa valoriza empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas. Nesses 20 anos de história, mais de 200 mulheres já receberam o PSMN, entre as mais de 100 mil inscritas.

O prêmio é composto por etapas estaduais, regionais e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado e no Distrito Federal (uma de cada categoria). As vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial.

Para participar da premiação, as candidatas devem ter empresa aberta há mais de um ano ou até 1º de janeiro de 2023.

Além de um formulário, a candidata precisa enviar um vídeo curto no formato de pitch com uma apresentação. No site oficial do prêmio, há todas as informações e um tutorial com dicas de como produzir o vídeo.