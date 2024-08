Após cirurgia, Renata Alves conta que já tem previsão para voltar ao Hoje em Dia

Renata Alves passou por uma cirurgia na última quarta-feira, dia 28, após sofrer um acidente doméstico enquanto pegava um desinfetante. A apresentadora explicou que sofreu uma fratura no quinto metacarpo ? osso da mão localizado entre o carpo e a falange.

Horas após o término do procedimento, Renata apareceu em suas redes sociais para dar atualizações e tranquilizar os seus seguidores.

- A cirurgia foi um pouquinho mais delicada do que estávamos pensando porque eu quebrei mais fragmentos do meu metacarpo, mas tudo foi resolvido. Estou com meu braço enfaixado, com muita anestesia. Obrigada pelo carinho, pelas orações e pensamento positivo.

Renata ainda contou que já tem previsão para retornar ao programa Hoje em Dia: dia 02, segunda-feira.

Na manhã desta quinta-feira, dia 29, a apresentadora revelou que já deixou o hospital, conseguiu mover os dedos e esticar o braço.