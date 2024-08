‘Brasilidade – Muito Prazer, As Iyálódes’ chega ao Sesc Santo André

O Sesc Santo André recebe nesta quinta-feira (28), às 20h, o espetáculo Brasilidade – Muito Prazer, As Iyálódes. A apresentação multilinguagens alia arte, cultura e música ao ativismo em prol do feminismo negro, conferindo um lugar de protagonismo às mulheres negras e à música negra, e de escuta e interação com o público.

Com um repertório repleto de significados, as cantoras acompanhadas da Banda Ayo homenageiam nomes da música preta brasileira, em um grande encontro geracional. Canções de Maria Bethânia, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Leci Brandão, Tássia Reis, Ellen Oléria, Vanessa da Mata, Bia Ferreira, Alcione, Jéssica Gaspar e Larissa Luz são interpretadas por um coral de vozes negras femininas, numa apresentação dinâmica intercalada com poesias, dança e repleta de oralidade, transformando o palco em um espaço para o canto, expressões artísticas e de reflexão.

Para a produtora executiva Fabiana Silva, o espetáculo celebra o feminino afrolatinoamericano defendido por Lélia Gonzalez, no qual as mulheres negras enfrentam a exclusão para além do gênero, lidando com o racismo e com o tokenismo. “Para nós da Djembê, é muito significativo poder fortalecer nossa cultura e nossas mulheres por meio de um espetáculo que vai além da música como entretenimento, e, sim, como uma ferramenta de educação antirracista”, afirmou ela. “Aqui consideramos a expressão artística de sentimentos, afetos, o culto à memória e à ancestralidade, além de ser um lugar de acolhida das inquietações das mulheres negras. Tenho certeza que todos os presentes vão se emocionar bastante com a potência dessa apresentação, que representa o legado da mulher negra na construção da Música Preta Brasileira e da sociedade”, relata.

Os ingressos para o espetáculo já estão disponíveis para compra online no site do Sesc Santo André, e presencialmente nos guichês da rede Sesc. A apresentação é totalmente acessível em libras. O Sesc Santo André fica na Rua Tamarutaca, 302.