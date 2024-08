São Caetano reverencia Bruna Louise

São Caetano recebe nesta quinta-feira (29) uma das maiores humoristas do País, a curitibana Bruna Louise, 39 anos. Ela apresenta o show de stand up Ela tá correndo atrás com casa lotada – os 1.100 ingressos para o Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, no bairro Santa Maria, foram vendidos.

Bruna ficou conhecida inicialmente pelo público mais jovem por aparecer em vídeos com a então amiga e influenciadora Kéfera Buchmann, no canal do YouTube chamado 5inco Minutos. Recentemente as duas tiveram um desentendimento que viralizou nas redes sociais após a atriz ter dito que as duas se afastaram porque a humorista teria se apaixonado por ela, fato ironizado pela comediante.

Talvez este distanciamento entre as duas tenha sido o ponto de partida para assumir seu próprio protagonismo e ter alcançado uma carreira de muito sucesso na comédia. Bruna Louise conquistou um público que atinge todas as idades, homens, mulheres, LGBTs e héteros. Além disso, ela coleciona números impressionantes que impulsionam a comédia brasileira.

A humorista, que tem pouco mais de 6,2 milhões de seguidores apenas no Instagram, é a primeira mulher no País a ter um espetáculo do gênero artístico na Netflix, uma das maiores plataformas de streaming mundiais, chamado Demolição e que foi lançado em 2022. Além disso, chegou a reunir 10.750 pessoas para assistir seu show de stand up em Belo Horizonte, um recorde de público para sua carreira e também para a cidade que se destaca em termos de telespectadores para o humor.

SEGREDO PARA O SUCESSO?

Ao Diário, a comediante destaca que o ‘segredo’ para todo o sucesso é “trabalho duro, escrever muito, testar o que foi escrito e improvisar muito no palco”.

Bruna, inclusive, antes de desembarcar em São Caetano, se reuniu com outros amigos do humor, como Fellippe Couceiro, Gui Soares, Luciano Guima e Denison Carvalho, para fazer um retiro – como tem o costume de fazer –, para levantarem novas ideias para a comécia e onde também discutiram novas ideias para um projeto ainda não revelado por eles.

Bruna volta à agenda de shows nesta quinta-feira, 29, em São Caetano, e destaca o que o público pode esperar de sua apresentação na cidade: “O que eu me proponho em todo show: que as pessoas saiam mais felizes do que entraram. Rir é o foco de todo show”.

INTERAÇÃO

No show Ela tá correndo atrás, Bruna tem dado destaque para momentos de interação com as pessoas da plateia, que conseguem revelar histórias pessoais surpreendentes e a comediante ressalta a importância da proximidade com o público. “Acredito que a interação faz com que o espectador se sinta mais ainda dentro do show. Todo mundo tem uma boa história, meu papel é criar dentro disso.”

Apesar disso, Louise confessa que esta linha do humor é bem mais difícil. “Ali eu não tenho texto, eu não sei pra onde vai, mas eu gosto muito dessa liberdade de criar na hora junto com a plateia”, disse.

São nessas horas, segundo ela, que surgem as melhores histórias que nem mesmo a própria humorista espera ouvir. “Eu me surpreendo muito. Tem uma história que fez muito sucesso no Instagram em que a mulher derrubou o caixão no velório. Isso, sem dúvida, é algo que a gente não escuta em qualquer lugar”, compartilhou a comediante. O vídeo divulgado nas redes sociais tem mais de 3,4 milhões de visualizações e 1.7 mil comentários.

Por fim, ela deixa um recado para o público são-caetanense que vai assistir ao seu show de stand up nesta quinta-feira: “Espero vocês, com muita energia para que a gente possa curtir muito, essa noite com muitas risadas.”

Vale destacar que Bruna Louise está com agenda lotada de shows da turnê até dezembro, com várias gravações de especiais entre eles. Além das apresentações marcadas em 12 estados, em setembro, por exemplo, seu show vai ser levado para nove cidades portuguesas entre 11 a 21 do mesmo mês.