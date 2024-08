Japão/BoJ: se preços crescerem como esperado, juros serão elevados novamente, diz Ryozo Himino

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) seguirá com a estratégia de aumentar as taxas de juros, caso a economia e os preços cresçam no país conforme o esperado, segundo o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino.

"A posição básica do banco sobre a conduta futura da política monetária é que ele examinará o impacto dos desenvolvimentos do mercado e do aumento da taxa de julho. Se tiver confiança crescente de que sua perspectiva para a atividade econômica e os preços serão realizados, ajustará o grau de acomodação monetária", disse Himino, em discurso para líderes empresariais, nesta quarta-feira, 28.

O dirigente do BoJ também prometeu monitorar os desenvolvimentos nos mercados "com a máxima vigilância", diante da instabilidade ainda existente. Em julho, o BoJ aumentou as taxas de juros do intervalo de 0% a 0,1% para 0,25%. Fonte: Dow Jones Newswires.