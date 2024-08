Em São Caetano, polícia localiza jovem que fugiu de casa

A Policia Civil de São Caetano localizou nesta quarta-feira um jovem de 13 anos que estava desaparecido desde sexta-feira (23). Ele tinha saído de casa no Bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano, após desentendimento com a mãe. Foi a segunda vez que o menino fugiu de casa.

Em depoimento, Zelina da Silva, mãe do garoto, disse que ele não tem celular e saiu sem documentação. Os amigos disseram, ainda, que não tinham informações do possível paradeiro do jovem.

“Na segunda-feira, em conversas com a mãe, ela disse que populares avistaram ele pelas ruas de São Caetano. Pedimos apoio as equipes do GOE (Grupo de Operações Especiais) para realizar as diligências. Hoje (quarta), por volta das 13h, ele foi localizando na entrada do shopping. Estava sujo e com fome, disse que dormiu na rua e comeu restos de comida. Foi acompanhado até a delegacia sede de São Caetano, onde ligamos para a mãe buscá-lo”, diz o policial civil Willian Augusto, da Seccional de São Bernardo, que se voluntariou desde o ano passado para auxiliar na localização de desaparecidos.