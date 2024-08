Tony Ramos relembra internação e duas cirurgias na cabeça: - História que parecia de ficção

Na manhã desta terça-feira, dia 27, Tony Ramos participou do Mais Você, programa que foi apresentado por Tati Machado e Fabricio Battaglini após Ana Maria Braga testar positivo para Covid-19. Durante a participação, o ator falou sobre a sua internação e as duas cirurgias que passou na cabeça.

- Não bati, não caí, quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e por ali se faz uma cultura, com esse liquor, e chegaram a uma conclusão que eu tinha o Epstein?Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein?Barr despertou, se aproveitou e gerou isso, explicou.

Tony ainda relembrou o momento em que foi encontrado desacordado no quarto por sua esposa:

- Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância.

Assim que acordou, o ator foi informado de tudo que aconteceu pela esposa:

- Eu acordei, e Lidiane falou que estava tudo bem, com aquele jeitinho dela, e me narrou uma história que parecia de ficção. Mas era mais que real.

O susto na vida de Tony aconteceu durante as gravações do filme A Lista e, durante o programa o assunto foi abordado por Lilia Cabral que deixou o ator emocionado.

- Foi muito bonito [o retorno]... Aplausos, gritos... Só faltou escola de samba.