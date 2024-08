Flávia celebra Dia da Igualdade Feminina com apoiadoras

Flávia Morando (União Brasil), candidata governista à Prefeitura de São Bernardo, realizou ontem evento no Sindicato dos Cegonheiros, no Bairro dos Casa, para celebrar o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Acompanhada de apoiadoras, da deputada estadual Carla Morando (PSDB) e do prefeito Orlando Morando (PSDB), ela reforçou as propostas de políticas públicas para as mulheres e o desejo de dar continuidade aos trabalhos do tio.

Ao final do evento, para o qual a assessoria da prefeiturável convidou a imprensa – preferencialmente mulheres, conforme destacava o aviso de pauta – , Flávia não conversou com as jornalistas.

Na ocasião, Flávia destacou o desejo de municipalizar a educação pública de São Bernardo do ensino fundamental ao médio, e criticou os concorrentes. “Vi que alguns candidatos copiaram essa proposta logo depois que eu soltei o plano de governo. No plano deles, não tem nada sobre isso, mas eles estão falando agora.” Na sequência, ela destacou outros planos de governo voltados às mulheres, como a criação da Secretaria da Mulher e o combate à violência de gênero.

O prefeito destacou a carreira na iniciativa privada da sobrinha. “Compare (os candidatos) e depois faça sua escolha. A Flávia tem uma trajetória de vida pessoal limpa, é ficha limpa e tem ampla experiência administrativa. E os concorrentes da Flávia? Um é deputado há 20 anos. Eu gostaria que vocês dissessem o que ele fez, qual é a marca dele. Outro foi nosso vice-prefeito. Trabalhamos muito para ele ser deputado federal, mas não preservou seu mandato, foi cassado. Para nossa tristeza, quem tomou posse no lugar dele foi um ex-deputado condenado, Paulinho da Força (SD). Nosso voto, na prática, infelizmente acabou absolvendo Paulinho da Força. O terceiro é o candidato do PT. Vocês querem o PT de volta governando a cidade?”, alfinetou Morando.

A deputada estadual disse ter certeza de que Flávia “será muito melhor do que o Morando”. “A Flávia vai pegar uma cidade boa, que não tem obra parada e que não está endividada.” Na sequência, Carla lembrou que, na Câmara de São Bernardo, só há três mulheres e discursou a favor da igualdade de gênero. “A gente vai mostrar para o mundo que aqui nós elegemos mulheres, tanto no Executivo quanto no Legislativo.”