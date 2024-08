Ceará desbanca líder Novorizontino e encosta no G-4 da Série B

O Ceará se aproveitou do fator casa para superar o líder Novorizontino por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, subiu para o quinto lugar, muito próximo do G-4.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 35 pontos, atrás apenas de Novorizontino (40), Santos (39), Mirassol (39) e Vila Nova (39). O time paulista defendia uma invencibilidade de 12 jogos.

O primeiro tempo entre as equipes foi truncado e com poucas chances para os dois lados. As jogadas se concentraram no meio-campo e o gramado atrapalhou os contra-ataques. As melhores chances até aqui foram do Ceará com Erick Pulga, que mandou para fora em uma linda jogada individual, e com Aylon, que cabeceou na trave após cobrança de falta.

Apesar de estar na liderança, o Novorizontino optou por não se arriscar. O time paulista produziu pouco e não conseguiu ameaçar o goleiro Jordi. Apesar da pouca efetividade, conseguiu levar um empate sem gols para o intervalo.

No segundo tempo, o Ceará começou criando uma boa oportunidade logo de cara. Aos três, Saulo Mineiro recebeu em velocidade e chutou para a defesa do goleiro Jordi. A partida, no entanto, voltou a cair de produção, apesar das equipes voltarem a campo com outra postura, apostando em uma marcação pressão.

O Ceará voltou a atacar aos 32, quando Erick Pulga cruzou na cabeça de Saulo Mineiro, que subiu sozinho e testou firme, rente à trave. De tanto insistir, o time da casa teve um pênalti marcado a seu favor após a bola bater no braço de Dudu. Saulo Mineiro bateu, aos 42, e mandou no fundo das redes.

Em vantagem, o Ceará passou a administrar o resultado e praticamente não deu espaço ao Novorizontino, que não conseguiu impedir a derrota.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Vila Nova no sábado, às 17h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No domingo, às 16h, o Ceará visita o Amazonas, no Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 NOVORIZONTINO

CEARÁ - Richard; Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes (João Pedro) e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni (Andrey); Erick Pulga (Talisson), Aylon (Lucas Rian) e Saulo Mineiro (Barceló). Técnico: Léo Condé.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Renato Palm (Rodrigo Soares) e Patrick; Igor Formiga, Willian Farias, Eduardo (Dudu), Marlon (Lucas Cardoso) e Reversion (Léo Tocantins); Rodolfo (Fabrício Daniel) e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Saulo Mineiro, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Ricardo e Saulo Mineiro (Ceará); Eduardo, Patrick e Renato Palm (Novorizontino).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

PÚBLICO - 20.334 torcedores.

RENDA - R$ 253.229,00.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).