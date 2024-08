Skincare eleitoral

A decisão do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), de autorizar gasto de quase R$ 1 milhão para pintar a fachada do Hospital Municipal, no bairro do Piraporinha, levanta sérias questões sobre as prioridades da administração municipal em plena campanha eleitoral. A opção de destinar essa quantia de dinheiro para a pintura externa do edifício soa, no mínimo, inadequada, considerando que o principal desafio da unidade de saúde não é sua aparência, mas sim a falta de médicos, os pacientes amontoados em macas pelos corredores e a ausência de segurança na ala psiquiátrica. Este último ponto, inclusive, ganhou destaque após a trágica morte de paciente que caiu do nono andar.

São problemas urgentes que demandam atenção muito maior do que a cor das paredes. O contexto fica ainda mais desconcertante quando se leva em conta que o prédio em questão pertence ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e deverá, em breve, ser devolvido ao seu proprietário original. Qual é, então, a lógica de investir quantia tão elevada em imóvel que logo deixará de estar sob a administração do município? A suspeita de que esse gasto tenha sido motivado por interesses eleitorais, em detrimento das reais necessidades da população, é inevitável. A fachada repaginada pode até impressionar alguns eleitores, mas não resolve os problemas estruturais que afetam diretamente o atendimento.

O Piraporinha, como qualquer unidade de saúde pública, precisa de investimentos que melhorem a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos. Gastar quase R$ 1 milhão em reforma estética é ato que, além de parecer irresponsável, não traz nenhum benefício prático para os pacientes que dependem do SUS (Sistema Único de Saúde). O que o hospital necessita, com urgência, é de melhorias que impactem positivamente a vida dos moradores de Diadema, e não de uma maquiagem superficial que ignora os problemas mais graves às vésperas de uma eleição. Mas Filippi tem demonstrado que está bem pouco preocupado com a população; faz tempo que ele só pensa na reeleição.