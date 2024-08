Enel leva atendimento móvel a São Bernardo

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua no Grande ABC, está com sua unidade móvel de atendimento em São Bernardo. A ação “Enel + Perto de Você” acontecerá até 6 de setembro, no Posto Atende Bem, que fica no endereço Estrada dos Alvarengas, nº 5.809, sempre das 9h às 16h.

No local, uma Unidade Móvel de Atendimento da empresa estará à disposição dos clientes, oferecendo serviços como emissão de 2ª via da conta de energia, alteração de titularidade e cadastro, consulta e negociação de débitos, além de informações e tira-dúvidas.

É possível que os clientes solicitem também o cadastro no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Para isso, é importante destacar que o cadastro da família deve estar correto e atualizado no CadÚnico, do governo federal (cadunico.cidadania.gov.br).

Os interessados devem levar seu NIS (Número de Identificação Social ) ou Número do Benefício do INSS, além da conta de energia, para auxiliar na realização do cadastro. A companhia destaca ainda que não é necessário que o solicitante seja o titular da conta para ter direito à TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica).

Durante a ação, equipes irão realizar podas preventivas de galhos de árvores na região, com o objetivo de ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança da rede elétrica.