Junior anuncia espetáculo Solo Tour pelo Brasil

Alerta de show! Junior anunciou nesta segunda-feira, dia 26, a turnê Solo Tour, espetáculo solo que rodará algumas cidades do Brasil. O primeiro lugar a receber o espetáculo será Campinas, que não foi escolhido por acaso, já que é a casa do cantor. A cidade receberá o show no dia 9 de novembro.

Além de sua cidade natal, Junior passará por Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia este ano. O espetáculo trará um momento sensorial e visual impactante. O show vai narrar toda a sua trajetória musical. A cenografia irá se inspirar em uma estrutura de avião, que transporta o público para essa jornada com o cantor. Junior falou um pouco sobre como será a experiência em nota enviada à imprensa:

Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e é uma felicidade imensa poder dividir isso com o público. A Solo Tour marca a continuidade de um ciclo que começou com o álbum, mas que agora se completa de uma maneira totalmente nova no palco. Esse trabalho é muito pessoal e cada show será uma troca única, onde espero que todos possam se sentir parte dessa jornada que estamos construindo juntos.

A diretora-geral do show, Nídia Aranha, comentou sobre o processo:

Esse projeto foi um desafio desde o início, porque pegamos um ícone da música nacional da infância e adolescência de muitos e o rompemos em busca da essência mais pura do artista. Foi preciso limpar todas as expectativas e reconstruir essa figura a partir de um lugar autoral e sincero. A tour é quase biográfica, mas sem cair no óbvio; ela convida o público a mergulhar de cabeça, a cair junto nesse voo para dentro de quem o Junior realmente é hoje. É uma jornada visceral, íntima e, ao mesmo tempo, grandiosa. Acredito que quem o acompanhou ao longo desses anos vai se surpreender ao ver esse lado ainda inexplorado.

E aí, está ansioso para ir à Solo Tour?