Lateral volta e Ponte Preta terá todos os titulares contra o Santos na Série B

Depois de perder sua primeira partida no Moisés Lucarelli, o técnico Nelsinho Baptista ao menos poderá contar com todos os titulares para escalar a Ponte Preta. O time buscará reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro em duelo complicado com o Santos.

Na última sexta-feira, a Ponte Preta perdeu para o Operário-PR por 1 a 0 em Campinas (SP), encerrando sequência invicta de sete jogos, sendo seis vitórias seguidas. No jogo, Nelsinho não pôde contar com o lateral-direito Igor Inocêncio, que estava suspenso e foi substituído por Thomás Luciano.

Entretanto, o treinador ainda não terá o time completo, pois o atacante Renato, que iniciou no banco de reservas, levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. A lista de pendurados ainda conta com o lateral-direito João Gabriel, o lateral-esquerdo Gabriel Risso, o zagueiro Mateus Silva e o atacante Gabriel Novaes.

Após a derrota, a Ponte Preta segue com 28 pontos, em 13º lugar. O jogo diante do Santos, pela 24ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. O time campineiro busca reabilitação após quatro jogos sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas seguidas.