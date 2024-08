Sesc levará cordel, teatro e oficinas para a 3ª edição da Flirp

A 3ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) será contemplada, mais uma vez, com a parceria do Sesc. Neste ano, o serviço trará oficinas de leitura, teatro, cordel e outras atividades para compor a programação que homenageia o escritor paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), criador do Movimento Armorial.

O evento acontecerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288), das 10h às 19h. A entrada é solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível ou de ração para pet.

“O Sesc está desde a primeira edição da Flirp como apoiador cultural da feira. Não só disponibilizaremos os livros do Sesc para venda, compondo o grupo de tendas de editoras, como vamos levar para Ribeirão Pires uma pequena amostra do que é feito nos Sescs”, relata Leonardo Nicoletti, coordenador de programação do Sesc Santo André.

Até o momento, 11 editoras já estão confirmadas.

Para o coordenador, a Flirp é uma “grande livraria a céu aberto”, que permite o acesso democrático às diversas possibilidades de produções artísticas.

“Eventos que congregam diferentes pensadores podem ser considerados grandes festivais, que têm o potencial de difundir a cultura, o acesso aos livros e à outras linguagens artísticas. Toda a programação, inclusive as mesas, tem o papel de fortalecer o conhecimento. O Sesc, que tem afinidade com isso, não poderia deixar de participar”, pontua.

Leonardo Nicoletti considera que um evento dedicado a Ariano Suassuna é um “presente” ao público.

“A curadoria pensou em apresentações artísticas que tenham em sua prática afinidade com a cultura popular, elemento que o autor tanto retratava em suas obras. Uma delas é o Mestre Valdeck de Garanhuns, artista do teatro de boneco. Teremos também mediação de leitura e brincadeiras com a literatura de cordel”, reforça.

Mestre Valdeck de Garanhuns trará para Ribeirão Pires o seu Grupo Teatro de Mamulengo, criado em 1986 e referência nacional em teatro popular de bonecos. A trupe vai contar ao público a história de Simão e o Boi Pintadinho no sábado (31), das 15h às 16h.

Nos dois dias da feira, haverá a Cia do Liquidificador, das 13h às 15h50, com literatura de cordel. Segunda a organização da Flirp, os livretos O Poder das Plantas nas Curas das Doenças e As Aventuras do Pavão Misterioso são alguns dos títulos disponíveis para os visitantes.

O Sesc tem apenas o CPT (Centro de Pesquisa Teatro), mas essas companhias que farão parte da Flirp circulam pelas unidades da rede. “Também terá a BiblioSesc, a biblioteca ambulante, e a disponibilização de produtos da rede, como bolsas, bonés, vestuários, na tenda.”

Assim como nas outras edições, será possível fazer a credencial plena do Sesc na Flirp. Neste ano, a curadoria da feira literária é feita por Ricardo Ramos Filho, escritor, neto de Graciliano Ramos e presidente da UBE (União Brasileira dos Escritores).