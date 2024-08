Homem tenta fugir da polícia com moto furtada e é preso em Diadema

Um homem foi preso neste domingo (25), em Diadema, após furto de uma motocicleta na região. Ele foi localizado pelos policiais militares da 2ª Companhia do 24° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pelo bairro Vila São josé, quanto tentou fugir ao ser abordado e acabou sendo detido.

Conforme a ocorrência, as equipes localizaram o suspeito na moto no cruzamento da Av: Corredor ABD x R: Brejaúva. Na tentativa de abordagem, o condutor fugiu pela contramão de direção da vida. A polícia iniciou uma perseguição, mas breve já que ele derrapou com a motocicleta em uma poça de lama na rua e caiu. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais.

O suspeito foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema. Enquanto a motocicleta foi devolvida para o proprietário.