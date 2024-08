Pipas, nova série animada do Gloobinho estreia terça-feira (27)

Era uma vez quatro pipas amigas que adoravam brincar no céu. Enfrentavam qualquer desafio juntas. A série animada "Pipas" está prestes a chegar ao Gloobinho, canal da Globo dedicado às crianças, com estreia marcada para terça-feira (27). A produção, dirigida por Bruno Bask, promete encantamento com suas aventuras e uma trilha sonora envolvente, que tem Gilberto Gil como estrela na música de abertura, composta por ele mesmo.

A animação acompanha as aventuras de Papagaio, a pipa engraçada e confiante, que enfrenta desafios com boa dose de humor; Dado, o amigo bem-intencionado que encara suas limitações com a ajuda dos outros; Peixinho, que é imprevisível e cheio de energia, sempre encontrando soluções inusitadas; e Dracão, um dragão desajeitado que ajuda a resolver mistérios.

O quarteto tem a companhia de outros personagens não menos animados e dispostos a ajudar, casos de Capucheta, a líder sensível do grupo, sempre preocupada com os sentimentos dos amigos; Sra. Novelo, a talentosa cozinheira e estilista que ensina a importância do trabalho em equipe; e o Sr. Carretel, um sábio pipa que dá conselhos, casado com a Sra. Novelo. A série também apresenta ao espectador o personagem Mestre Vento. Narrador das histórias, ele será onipresente na série. Acompanha e sempre torce pelas jovens pipas. Quando ele fala, representa como um sopro para elas, que parecem intuir algo em suas atitudes.

Bruno Bask, que atua há mais de 20 anos em animação, detalhou à equipe do Diarinho o processo de produção da obra animada e destacou que “foi um resgate da minha infância”. “Sempre me encantaram as pipas, que eram minha brincadeira predileta. Daquela época, surgiram amizades muito especiais que levo como aprendizado para minha vida. Juntei essas duas coisas, trazendo as pipas como tema central e a amizade como fio condutor”, explica o diretor.

Para dar voz a esse grupo de amigos, a produção teve um elenco de peso: Ana Paula Schneider (Cebolinha) interpretará Papagaio; Audrei Hullen (Liz de The Saint’s Magic Power is Omnipotent) será Dado; Hugo Picchi (Irmão de Jorel), o Dracão; Luiza Caspary (Ellie de The Last of Us) será Capu; e Luiza Porto (Faísca de Elementos), Peixinho.

Sobre sua personagem, Luiza Porto vê Peixinho como uma criança livre, que vive no mundo divertido da sua imaginação. “O que muitas vezes não faz sentido para quem vê de fora. Ela é leal aos seus amigos e muito autêntica”, declara a dubladora. Luiza revela ainda que se inspirou em animações com “personagens doidinhos”, como os de Os Padrinhos Mágicos, Molly McGee e o Fantasma.

O diretor de arte da série, Eduardo Takao, que morou em Diadema por 15 anos, destacou como a animação se destaca artisticamente. “Pipa é uma brincadeira que podemos fazer a mão. A partir desse norte, fomos desenvolvendo a ideia da direção de arte. A maioria dos cenários e objetos é dobraduras, peças de biscuit e pedaços de papelão coladas com fita adesiva. E isso tudo montado sobre nuvens”, comenta.

A animação será exibida de segunda-feira a sexta-feira, às 11h35, com reprises às 16h35 e 21h35. Aos sábados, às 21h30 e, aos domingos, às 13h.